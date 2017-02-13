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Состоится традиционный Сретенский бал
Сегодня в Пензе
 

В Пензенской областной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова состоится традиционный Сретенский бал

15 февраля 2017 года, в среду, в 17.30,в праздник Сретения Господня, в фойе зала на первом этаже областной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова (Строителей проспект, 168а ) состоится традиционный Сретенский бал, приуроченный ко Дню православной молодежи.

Участниками бала станут воспитанники Пензенской духовной семинарии, воспитанницы регентской школы, студенты Пензенского базового медицинского колледжа, студенты ПГУ, курсанты Пензенского артиллерийского инженерного института.

Мероприятие посетит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

 

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