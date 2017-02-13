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Состоялось совещание по поддержке малых форм хозяйствования
Сегодня в Пензе
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В министерстве сельского хозяйства Пензенской области состоялось совещание с участием специалистов районных администраций по работе с малыми формами хозяйствования и глав крестьянских фермерских хозяйств региона. Рабочее мероприятие провел начальник управления проектно-целевого развития, агробизнеса и агротуризма агропромышленного комплекса областного минсельхоза Вячеслав Шиняев. Начальник управления областного минсельхоза Вячеслав Шиняев рассказал участникам совещания о действующих в текущем году мерах поддержки малого и среднего агробизнеса и изменениях в данном направлении. В частности начальник управления уделил внимание обсуждению реализации бизнес-проектов участников программных мероприятий по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм крестьянских фермерских хозяйств. Вячеслав Шиняев нацелил участников совещания на плодотворную работу в части развития малого и среднего агробизнеса на территории районов области.
В министерстве сельского хозяйства Пензенской области состоялось совещание с участием специалистов районных администраций по работе с малыми формами хозяйствования и глав крестьянских фермерских хозяйств региона. Рабочее мероприятие провел начальник управления проектно-целевого развития, агробизнеса и агротуризма агропромышленного комплекса областного минсельхоза Вячеслав Шиняев.
Начальник управления областного минсельхоза Вячеслав Шиняев рассказал участникам совещания о действующих в текущем году мерах поддержки малого и среднего агробизнеса и изменениях в данном направлении. В частности начальник управления уделил внимание обсуждению реализации бизнес-проектов участников программных мероприятий по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм крестьянских фермерских хозяйств.
Вячеслав Шиняев нацелил участников совещания на плодотворную работу в части развития малого и среднего агробизнеса на территории районов области.
Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 13 февраля 2017
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