Состоялось совещание по поддержке малых форм хозяйствования

В министерстве сельского хозяйства Пензенской области состоялось совещание с участием специалистов районных администраций по работе с малыми формами хозяйствования и глав крестьянских фермерских хозяйств региона. Рабочее мероприятие провел начальник управления проектно-целевого развития, агробизнеса и агротуризма агропромышленного комплекса областного минсельхоза Вячеслав Шиняев.

Начальник управления областного минсельхоза Вячеслав Шиняев рассказал участникам совещания о действующих в текущем году мерах поддержки малого и среднего агробизнеса и изменениях в данном направлении. В частности начальник управления уделил внимание обсуждению реализации бизнес-проектов участников программных мероприятий по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм крестьянских фермерских хозяйств.

Вячеслав Шиняев нацелил участников совещания на плодотворную работу в части развития малого и среднего агробизнеса на территории районов области.