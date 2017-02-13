Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Понедельник, 13 февраля 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Состоялось совещание по поддержке малых форм хозяйствования
Сегодня в Пензе
 

В министерстве сельского хозяйства Пензенской области состоялось совещание с участием специалистов районных администраций по работе с малыми формами хозяйствования и глав крестьянских фермерских хозяйств региона. Рабочее мероприятие провел начальник управления проектно-целевого развития, агробизнеса и агротуризма агропромышленного комплекса областного минсельхоза Вячеслав Шиняев.

Начальник управления областного минсельхоза Вячеслав Шиняев рассказал участникам совещания о действующих в текущем году мерах поддержки малого и среднего агробизнеса и изменениях в данном направлении. В частности начальник управления уделил внимание обсуждению реализации бизнес-проектов участников программных мероприятий по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм крестьянских фермерских хозяйств.

Вячеслав Шиняев нацелил участников совещания на плодотворную работу в части развития малого и среднего агробизнеса на территории районов области.

Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 13 февраля 2017
2017-02-13
КРИМИНАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ
Жители Самарской области совершали кражи в Пензе
 
2017-02-13
Лыжня России – 2017
Более пяти тысяч участников вышли на старт самых массовых зимних состязаний в Пензе
 
2017-02-13
Трагическое ДТП
На трассе М-5 «Урал» автобус столкнулся с фурой
 
2017-02-13
«Культурная палитра двух регионов»
Пензенская делегация посетила Республику Мордовия в рамках подготовки к ЧМ-2018
 
2017-02-13
Около детских садов и школ должны появиться парковочные места
 Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев провел оперативное совещание
 

Новости партнеров
 
На сайте: 30ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru