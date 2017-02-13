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Около детских садов и школ должны появиться парковочные места
Сегодня в Пензе
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Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев провел оперативное совещание, в котором приняли участие первый заместитель главы администрации города Пензы Сергей Волков, заместители Юрий Ильин, Андрей Шевченко и другие ответственные лица. Одним из первых вопросов, который рассмотрел Виктор Кувайцев, была организация парковочных мест около образовательных и дошкольных учреждений. Глава администрации дал поручение создать рабочую группу, которая должна изучить пространство около детских садов и школ. - Если есть такая возможность, выявить территории и благоустроить их под гостевые парковки для родителей, которые привозят своих детей в учреждения, - отметил Виктор Николаевич. Председатель Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Наталья Озерова доложила о работе сервиса заявочной кампании leto58.ru. - На утро 13 февраля в электронной очереди зарегистрировано 6122 человека. Портал работает круглосуточно, и у жителей города есть возможность зарегистрировать ребенка в любое время, - отметила Наталья Владимировна. – Одна из ошибок, которую допускают на портале – указание места регистрации. По всем вопросам оказываем консультации как в районных администрациях, так и в Комитете. Так, если ребенку не исполнилось 14 лет – необходимо указывать адрес регистрации одного из родителей. Если ребенок старше 14 лет - адрес регистрации, который указан в паспорте ребенка. Все путевки будут выдаваться в районных администрациях. Глава администрации поручил продолжить контроль работы портала и в дальнейшем выдачи путевок. Кроме того, в ходе совещания обсудили вопросы работы административных комиссий, переселения из ветхого и аварийного жилья, рассмотрение обращений граждан, содержание улично-дорожной сети и другое.
Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев провел оперативное совещание, в котором приняли участие первый заместитель главы администрации города Пензы Сергей Волков, заместители Юрий Ильин, Андрей Шевченко и другие ответственные лица.
Одним из первых вопросов, который рассмотрел Виктор Кувайцев, была организация парковочных мест около образовательных и дошкольных учреждений. Глава администрации дал поручение создать рабочую группу, которая должна изучить пространство около детских садов и школ.
- Если есть такая возможность, выявить территории и благоустроить их под гостевые парковки для родителей, которые привозят своих детей в учреждения, - отметил Виктор Николаевич.
Председатель Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Наталья Озерова доложила о работе сервиса заявочной кампании leto58.ru.
- На утро 13 февраля в электронной очереди зарегистрировано 6122 человека. Портал работает круглосуточно, и у жителей города есть возможность зарегистрировать ребенка в любое время, - отметила Наталья Владимировна. – Одна из ошибок, которую допускают на портале – указание места регистрации. По всем вопросам оказываем консультации как в районных администрациях, так и в Комитете.
Так, если ребенку не исполнилось 14 лет – необходимо указывать адрес регистрации одного из родителей. Если ребенок старше 14 лет - адрес регистрации, который указан в паспорте ребенка. Все путевки будут выдаваться в районных администрациях.
Глава администрации поручил продолжить контроль работы портала и в дальнейшем выдачи путевок.
Кроме того, в ходе совещания обсудили вопросы работы административных комиссий, переселения из ветхого и аварийного жилья, рассмотрение обращений граждан, содержание улично-дорожной сети и другое.
Новость: Администрация города Пензы 13 февраля 2017
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