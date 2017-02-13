Около детских садов и школ должны появиться парковочные места

Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев провел оперативное совещание, в котором приняли участие первый заместитель главы администрации города Пензы Сергей Волков, заместители Юрий Ильин, Андрей Шевченко и другие ответственные лица.

Одним из первых вопросов, который рассмотрел Виктор Кувайцев, была организация парковочных мест около образовательных и дошкольных учреждений. Глава администрации дал поручение создать рабочую группу, которая должна изучить пространство около детских садов и школ.

- Если есть такая возможность, выявить территории и благоустроить их под гостевые парковки для родителей, которые привозят своих детей в учреждения, - отметил Виктор Николаевич.

Председатель Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Наталья Озерова доложила о работе сервиса заявочной кампании leto58.ru.

- На утро 13 февраля в электронной очереди зарегистрировано 6122 человека. Портал работает круглосуточно, и у жителей города есть возможность зарегистрировать ребенка в любое время, - отметила Наталья Владимировна. – Одна из ошибок, которую допускают на портале – указание места регистрации. По всем вопросам оказываем консультации как в районных администрациях, так и в Комитете.

Так, если ребенку не исполнилось 14 лет – необходимо указывать адрес регистрации одного из родителей. Если ребенок старше 14 лет - адрес регистрации, который указан в паспорте ребенка. Все путевки будут выдаваться в районных администрациях.

Глава администрации поручил продолжить контроль работы портала и в дальнейшем выдачи путевок.

Кроме того, в ходе совещания обсудили вопросы работы административных комиссий, переселения из ветхого и аварийного жилья, рассмотрение обращений граждан, содержание улично-дорожной сети и другое.