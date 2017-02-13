Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Понедельник, 13 февраля 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
«Культурная палитра двух регионов»
Сегодня в Пензе
 
Смотреть видео

Культурная палитра двух регионов. Чемпионат мира по футболу станет ещё одной объединяющей точкой между Пензенской областью и Республикой Мордовия. Уже к следующему году регионы должны стать единым культурным целым для болельщиков и гостей Чемпионата Мира.

Пензенская делегация в составе представителей туристкой индустрии, администрации области и СМИ отправилась в Саранск, чтобы оценить масштабы подготовки к ЧМ- 2018. Гости Республики Мордовия посетили ряд объектов, возводящихся к спортивному празднику мирового охвата.

Главной стройкой Чемпионата мира в Саранске является "Мордовия Арена" на 45 тысяч зрителей. Стадион можно назвать своеобразным трансформером - после проведения игр Чемпионата, благодаря разборным трибунам здесь останется 30 тысяч зрительских мест.

«Срок ввода стадиона- декабрь 2017 года. Работы ведутся по графику. Планируем сдать объект раньше срока»,- говорит Евгений Артемкин, генеральный директор компании-застройщика.

В шаговой доступности от «Мордовии Арена» развернулась стройка гостинично- жилого комплекса. Во время Чемпионата мира по футболу здесь будут размещаться журналисты со всех стран. После окончания Игр номерной фонд гостиниц обретёт второе дыхание.  

 «Это уже будут не гостиницы, а обычные квартиры. По программе здесь предусматривается проживание молодых и многодетных семей», - рассказывает Александр Ведясов, заместитель генерального директора гостинично-жилого комплекса.

 В двух километрах от стадиона «Мордовия Арена» возводится первая в Саранске гостиница категории «пять звёзд».  Здесь будет установлена система безопасности последнего поколения. Стандартный электронный ключ-карту заменит личный смартфон постояльца, для этого нужно будет скачать на него специальную программу.

«Зоны SPA, фитнес-зал, ресторан, прачечная. Здесь достаточно много вещей, которые будут приносить доход и после Чемпионата мира, невзирая на полную или частичную загрузку гостей, которые приезжают в Республику Мордовия»,- отмечает Игорь Юшачков, руководитель проекта.  

Ни один Чемпионат Мира не может обойтись без неоценимого вклада волонтерского движения. Именно волонтеры оказывают важнейшую поддержку в разнообразных областях и сферах деятельности.

 «Всего 20 функциональных направлений: телерадиовещание, работа со СМИ, сервисы для зрителей, медицинское обслуживание.Абсолютно разные требования на каждую функцию. Кандидаты из 54 стран и из 180 городов подали к нам заявки. В том числе и из города Пензы есть большое количество кандидатов, которые не просто связываются с нами через интернет-платформу, но и приезжают к нам, хотят увидеть и прикоснуться здесь в Саранске к этому большому событию»,- рассказывает Иркям Суркова, директор Волонтерского центра Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 (г. Саранск).

На заседании круглого стола представители Правительства Республики Мордовии и гости из Пензы обсудили совместные возможности в туристической индустрии на период проведения Чемпионата Мира.

«Мы, к сожалению узнаем и сможем прогнозировать потоки туристов из-за рубежа и других регионов только после жеребьевки. Но в любом случае мы готовимся к максимальным сценариям, потому что как показывает практика, любому городу Чемпионата Мира достается сложная игра с точки зрения обеспечения транспортной логистики, размещения гостей», - отмечает Алексей Меркушкин, Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия.

На сегодняшний день между Республикой Мордовия и Пензенской областью заключено Соглашение по коллективным средствам размещения на территории Пензы и Пензенской области в которых возможно расселение болельщиков и гостей Чемпионата мира -2018.

«Мы хотели бы приложить все свои усилия, чтобы вам помочь провести достойно ЧМ-2018 и включиться в эту работу»,- отметила Начальник Управления культуры и архива Пензенской области, Татьяна Курдова.

Новость: Мария Сайганова 13 февраля 2017
2017-02-13
КРИМИНАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ
Жители Самарской области совершали кражи в Пензе
 
2017-02-13
Лыжня России – 2017
Более пяти тысяч участников вышли на старт самых массовых зимних состязаний в Пензе
 
2017-02-13
Трагическое ДТП
На трассе М-5 «Урал» автобус столкнулся с фурой
 
2017-02-13
«Культурная палитра двух регионов»
Пензенская делегация посетила Республику Мордовия в рамках подготовки к ЧМ-2018
 
2017-02-13
Около детских садов и школ должны появиться парковочные места
 Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев провел оперативное совещание
 

Новости партнеров
 
На сайте: 29ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru