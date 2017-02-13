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Трагическое ДТП
Сегодня в Пензе
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Очередное ДТП — на трассе М-5 «Урал»! 10-ого февраля в вечернее время на территории посёлка Мирный Мокшанского района произошло столкновение двух габаритных авто — рейсового автобуса и фуры.
Начальник УГИБДД УМВД России по Пензенской области, Александр Курчатов, сообщил «В результате столкновения транспортных средств Scania R 44 и Setra S 315 HDH погиб водитель автобуса 1966 года рождения. Еще пять человек получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были немедленно госпитализированы».
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины аварии. По предварительной версии, водитель рейсового автобуса выехал на встречную полосу.
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