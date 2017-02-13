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 Понедельник, 13 февраля 2017
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Лыжня России – 2017
Сегодня в Пензе
 
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Это предложение – из разряда тех, от которых невозможно отказаться. Никому из приверженцев спорта и здорового образа жизни. Второй раз стадион «Снежинка»  принимает «Лыжню России». Здесь, как и на любых соревнованиях, есть медалисты и призеры. Но в победителях, в итоге, оказывается каждый.

Я рад вас приветствовать на этом прекрасном празднике спорта и здоровья от имени губернатора Пензенской области Ивана Александровича Белозерцева. Соревнования «Лыжня России» являются одним из самых массовых мероприятий спортивного характера, которые проводятся в Российской Федерации. На Пензенской земле тысячи почитателей здорового образа жизни, любители лыжного спорта сегодня вышли на старт»,-сказал Валерий Савин вице-губернатор Пензенской области.

Кроме экипировки, обязательное условие для всех – удовлетворительное самочувствие. Здесь никогда не делают различия в уровне подготовки, месте жительства и прочих условностях. Ограничительный ценз – только в одном. Кто родился после 1998 года, бегут 5 километров. Для более старших – дистанция в два раза длиннее.

Участникам забегов легких финишей не обещали. «Снежинка» - стадион профессионального уровня. Но хорошее настроение было гарантировано!

«Здесь трасса очень хорошая, с горками, со спусками. Пришлось прикладывать массу усилий, чтобы преодолеть себя! Но сегодня – мы все здесь! Сегодня – такой праздник спортивный. И, так как я являюсь руководителем исполкома партии «Единая Россия», все сотрудники Исполкома приняли участие, представители Политического Совета. Приобрели позитивный настрой на всю последующую неделю!»,-поделился Юрий Дворянинов руководитель исполкома Пензенского РО политической партии «Единая Россия».

На этой гонке фиксировать рекорды можно начинать уже на старте. По массовости забега. Все лыжники вышли на трассу в едином строю. Без оглядки на служебный табель о рангах и прошлые спортивные достижения.

 «Самое главное, что такие мероприятия нас объединяют. И показывают, что здоровый образ жизни – это прекрасно! Человек должен быть здоровым для того, чтобы хорошо работать, хорошо отдыхать. Чтобы все было хорошо в семье и на работе»,- прокомментировал Валерий Савельев глава города Пензы.

Для всех желающих подкрепиться – полевая кухня и горячий чай. А в качестве пищи духовной – задорная музыка для поддержания настроения.

 «Хорошее настроение не только у меня, но и, наверное, у всех, кто участвовал. Морозов нет сегодня, солнце светит. Белый кристальный снег… Все это создает атмосферу хорошего настроения. И каждый вернется домой не просто с чувством исполненного долга. Мы все здесь отдохнули. И это – заряд бодрости и здоровья. Поэтому надеемся, что такие традиционные акции способствуют этому. И – это наша задача – показать, что у нас в России растет здоровое поколение. Что мы стремимся быть здоровыми. И это – будущее России»,- поделился Григорий Кабельский министр спорта и туризма Пензенской области.

Всего по области, говорят организаторы, на старты в этот день вышли более 7 тысяч участников.

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