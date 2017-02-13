КРИМИНАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ

Достопримечательности исторического центра столицы Сурского края этих приезжих не интересовали. Их привлекали исключительно районы новой застройки. Точнее – технические этажи домов, где установлены современные отопительные инженерные системы. Украденное планировали сбыть за цену значительно ниже рыночной, но довести до конца замысел не успели. Подельники попали под пристальное внимание пензенских полицейских.

Старший следователь СО №4 СУ УМВД России по г. Пензе, Ирина Белоусова, пояснила: «Ими оказались жители Самарской области в возрасте 26 и 27 лет. Молодые люди передвигались на машине, в которой впоследствии сотрудниками правоохранительных органов были обнаружены похищенные вещи и орудия преступления. Лица, совершившие данные преступления, были задержаны, допрошены в качестве подозреваемых и дали признательные показания. Они рассказали также о других аналогичных преступлениях, совершенных на территории Пензенской области и других регионов».

До визита в наш регион криминальный дуэт успел наведаться в Казань, Уфу и Набережные Челны. По словам одного из задержанных, приборы легко было снять и без труда реализовать на черном рынке: «Проникал с помощью взлома в подвал, находил нужное для меня оборудование, снимал его с помощью заранее приготовленных инструментов, складывал в рюкзак, выходил из подвала и ехал на другой адрес. Всего за ночь я из четырех домов похитил электроприводы и регуляторы давления».

Ущерб, который злоумышленники нанесли управляющим компаниям и жильцам пензенских новостроек, оценен предварительно в пятьдесят тысяч рублей. Сейчас в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Им может грозить до пяти лет за решеткой.