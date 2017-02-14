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 Вторник, 14 февраля 2017
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Бытовая ссора закончилась смертью
Сегодня в Пензе
 

Следственным отделом по Железнодорожному району города Пензы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области по факту обнаружения тела 36-летнего местного жителя в квартире по местожительству с колото-резаными ранениями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, в вечернее время 10 февраля 2017 года между сожителями произошла бытовая ссора, в ходе которой 34-летняя подозреваемая нанесла мужчине ножевые ранения, от которых потерпевший скончался на месте преступления. Осознав произошедшее, она обратилась в правоохранительные органы и рассказала о случившемся.

В настоящее время подозреваемой предъявлено обвинение в совершении убийства. В ходе расследования данного уголовного дела показания обвиняемой следователем были проверены на месте преступления. По ходатайству следователя судом в отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Для установления всех обстоятельств произошедшего назначены необходимые судебно-медицинская, биологическая и медицинско-криминалистическая экспертизы, проводятся иные необходимые следственные действия.

Расследование уголовного дела продолжается.

Новость: Следственное управление РФ по Пензенской области 14 февраля 2017
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