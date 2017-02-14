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Бытовая ссора закончилась смертью
Сегодня в Пензе
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Следственным отделом по Железнодорожному району города Пензы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области по факту обнаружения тела 36-летнего местного жителя в квартире по местожительству с колото-резаными ранениями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По данным следствия, в вечернее время 10 февраля 2017 года между сожителями произошла бытовая ссора, в ходе которой 34-летняя подозреваемая нанесла мужчине ножевые ранения, от которых потерпевший скончался на месте преступления. Осознав произошедшее, она обратилась в правоохранительные органы и рассказала о случившемся. В настоящее время подозреваемой предъявлено обвинение в совершении убийства. В ходе расследования данного уголовного дела показания обвиняемой следователем были проверены на месте преступления. По ходатайству следователя судом в отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Для установления всех обстоятельств произошедшего назначены необходимые судебно-медицинская, биологическая и медицинско-криминалистическая экспертизы, проводятся иные необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.
Следственным отделом по Железнодорожному району города Пензы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области по факту обнаружения тела 36-летнего местного жителя в квартире по местожительству с колото-резаными ранениями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По данным следствия, в вечернее время 10 февраля 2017 года между сожителями произошла бытовая ссора, в ходе которой 34-летняя подозреваемая нанесла мужчине ножевые ранения, от которых потерпевший скончался на месте преступления. Осознав произошедшее, она обратилась в правоохранительные органы и рассказала о случившемся.
В настоящее время подозреваемой предъявлено обвинение в совершении убийства. В ходе расследования данного уголовного дела показания обвиняемой следователем были проверены на месте преступления. По ходатайству следователя судом в отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Для установления всех обстоятельств произошедшего назначены необходимые судебно-медицинская, биологическая и медицинско-криминалистическая экспертизы, проводятся иные необходимые следственные действия.
Расследование уголовного дела продолжается.
Новость: Следственное управление РФ по Пензенской области 14 февраля 2017
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