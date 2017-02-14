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Продолжаются работы по восстановлению ХВС на улице Ударной
Сегодня в Пензе
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В доме на улице Ударной, 35 продолжают восстанавливать холодное водоснабжение. Как сообщалось ранее, специалисты трудились всю ночь, и к утру 14 февраля ХВС появилось в трех подъездах из шести. Ход работ по восстановлению водоснабжения в жилые помещения лично приехал проверить глава администрации Пензы Виктор Кувайцев. На объекте в тот момент уже находились заместитель главы по городскому хозяйству Юрий Ильин, начальник УЖКХ города Андрей Гришин, заместитель начальника Управления по делам ГОЧС г. Пензы Александр Дерябин, директор ЖЭМУП-7 Роман Павлусенко. По словам Юрия Ильина, замедляет выполнение основной задачи рабочих большое количество оставленного жильцами бытового мусора, который препятствует доступу к горизонтальному трубопроводу ХВС. - Безусловно, собственникам нужно внимательнее относиться к их имуществу, - отметил Виктор Николаевич. – Со своей стороны, мы сделаем все возможное, чтобы жители получили коммунальные услуги в полном объеме.
В доме на улице Ударной, 35 продолжают восстанавливать холодное водоснабжение. Как сообщалось ранее, специалисты трудились всю ночь, и к утру 14 февраля ХВС появилось в трех подъездах из шести.
Ход работ по восстановлению водоснабжения в жилые помещения лично приехал проверить глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.
На объекте в тот момент уже находились заместитель главы по городскому хозяйству Юрий Ильин, начальник УЖКХ города Андрей Гришин, заместитель начальника Управления по делам ГОЧС г. Пензы Александр Дерябин, директор ЖЭМУП-7 Роман Павлусенко.
По словам Юрия Ильина, замедляет выполнение основной задачи рабочих большое количество оставленного жильцами бытового мусора, который препятствует доступу к горизонтальному трубопроводу ХВС.
- Безусловно, собственникам нужно внимательнее относиться к их имуществу, - отметил Виктор Николаевич. – Со своей стороны, мы сделаем все возможное, чтобы жители получили коммунальные услуги в полном объеме.
Новость: Администрация города Пензы 14 февраля 2017
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