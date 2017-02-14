Пензенская спортсменка - Мария Ушакова завоевала золотую медаль чемпионата России по классическому троеборью, который состоялся с 8 по 12 февраля 2017 года в Кстово (Нижегородская область). Мастер спорта России по пауэрлифтингу Мария Ушакова выступала в весовой категории 52 килограмма. Она - воспитанница СДЮСШОР «Союз» из Заречного. Тренирует спортсменку Сергей Ярмаркин.

Новость: Дмитрий Раткин 14 февраля 2017