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Мария Ушакова завоевала золотую медаль чемпионата России по классическому троеборью
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Пензенская спортсменка - Мария Ушакова завоевала золотую медаль чемпионата России по классическому троеборью, который состоялся с 8 по 12 февраля 2017 года в Кстово (Нижегородская область). Мастер спорта России по пауэрлифтингу Мария Ушакова выступала в весовой категории 52 килограмма. Она - воспитанница СДЮСШОР «Союз» из Заречного. Тренирует спортсменку Сергей Ярмаркин.
Пензенская спортсменка - Мария Ушакова завоевала золотую медаль чемпионата России по классическому троеборью, который состоялся с 8 по 12 февраля 2017 года в Кстово (Нижегородская область).
Мастер спорта России по пауэрлифтингу Мария Ушакова выступала в весовой категории 52 килограмма.
Она - воспитанница СДЮСШОР «Союз» из Заречного. Тренирует спортсменку Сергей Ярмаркин.
Новость: Дмитрий Раткин 14 февраля 2017
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