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 Вторник, 14 февраля 2017
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Возрождение святыни
Сегодня в Пензе
 
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Дорого, зато на века. На внешнюю отделку Спасского кафедрального собора будет потрачено не меньше 60 миллионов рублей. Работы по возведению святыни не прекращаются ни на минуту.

«На настоящее время идет монтаж вентиляции в подвальной части собора. Также ведутся работы по оформлению технической документации на изготовление декоративных элементов, которые будут украшать нашу колокольню»,- рассказывает Павел Матюшечкин, исполняющий обязанности секретаря Пензенской епархии.

Крупные детали внешнего украшения храма - пилоны и пилястры будут сделаны из фибробетона. Этому материалу не страшны ни влага, не ветер. 

«В ближайшее время начнем уже заниматься их изготовлением.  И с наступлением тепла, в конце марта - начале апреля начнем монтаж декоративных элементов на здании колокольни, а также на здании собора»,- продолжает Павел Матюшечкин.

«В центральной части собора будут находиться теплые полы. Пол гранитный, под ним будут находиться теплоносители. Температурный режим пола будет регулироваться, чтобы людям, находящимся в храме было комфортно и удобно»,- рассказывает Вадим Яцков, главный инженер Пензенской епархии.

В летнее время строители приступят к отделочным работам здания собора и колокольни, по словам рабочих к сентябрю наружная отделка Спасского собора будет завершена.

Новость: Мария Сайганова 14 февраля 2017
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