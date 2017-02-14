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При вывозе в другие регионы Российской Федерации досмотрено 4523 т подкарантинной продукции
Сегодня в Пензе
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О результатах деятельности отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области по выданным карантинным и фитосанитарным сертификатам в период с 6 по 10 февраля За период с 6 по 10 февраля 2017 года от физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций всех форм собственности Пензенской области в отдел надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области поступили 142 заявки. При вывозе в другие регионы Российской Федерации досмотрено 4523 т подкарантинной продукции, из них: ячмень – 2060,5 т; пшеница – 2398 т; семена гороха – 5 т; семена овса – 20 т; семена тимофеевки – 0,7 т; семена клевера – 1,8 т; cвекла– 2 т; лук репчатый – 15 т; капуста – 20 т; пиломатериал – 135 м3. На вышеуказанную продукцию выдан 71 карантинный сертификат. Отправлено на экспорт: пшеница – 3344 т; семена льна – 1349т; деревянные поддоны – 107 шт.; пиломатериал – 1,18 м3. Выдан 71 фитосанитарный сертификат.
О результатах деятельности отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области по выданным карантинным и фитосанитарным сертификатам в период с 6 по 10 февраля
За период с 6 по 10 февраля 2017 года от физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций всех форм собственности Пензенской области в отдел надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области поступили 142 заявки.
При вывозе в другие регионы Российской Федерации досмотрено 4523 т подкарантинной продукции, из них:
ячмень – 2060,5 т;
пшеница – 2398 т;
семена гороха – 5 т;
семена овса – 20 т;
семена тимофеевки – 0,7 т;
семена клевера – 1,8 т;
cвекла– 2 т;
лук репчатый – 15 т;
капуста – 20 т;
пиломатериал – 135 м3.
На вышеуказанную продукцию выдан 71 карантинный сертификат.
Отправлено на экспорт:
пшеница – 3344 т;
семена льна – 1349т;
деревянные поддоны – 107 шт.;
пиломатериал – 1,18 м3.
Выдан 71 фитосанитарный сертификат.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 14 февраля 2017
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