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 Вторник, 14 февраля 2017
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При вывозе в другие регионы Российской Федерации досмотрено 4523 т подкарантинной продукции
Сегодня в Пензе
 

О результатах деятельности отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области по выданным карантинным и фитосанитарным сертификатам в период с 6 по 10 февраля

За период с 6 по 10 февраля 2017 года от физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций всех форм собственности Пензенской области в отдел надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области поступили 142 заявки.

При вывозе в другие регионы Российской Федерации досмотрено 4523 т подкарантинной продукции, из них:

ячмень – 2060,5 т;

пшеница – 2398 т;

семена гороха – 5 т;

семена овса – 20 т;

семена тимофеевки – 0,7 т;

семена клевера – 1,8 т;

cвекла– 2 т;

лук репчатый – 15 т;

капуста – 20 т;

пиломатериал – 135 м3.

На вышеуказанную продукцию выдан 71 карантинный сертификат.

Отправлено на экспорт:

пшеница – 3344 т;

семена льна – 1349т;

деревянные поддоны – 107 шт.;

пиломатериал – 1,18 м3.

Выдан 71 фитосанитарный сертификат.

Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 14 февраля 2017
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