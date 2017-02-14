Петр Алешковский и Захар Прилепин встретятся с читателями Пензы

На этой неделе сразу два известных писателя представят свои произведения пензенским книголюбам.

В книжном магазине «Читай-город» состоятся встречи с лауреатом премии «Русский букер» Петром Алешковским и лауреатом премий «Большая книга» и «Национальный бестселлер» Захаром Прилепиным.

16 февраля в 18:00 – презентация книги Петра Алешковского «Крепость». Закончив кафедру археологии МГУ, Петр Алешковский на протяжении нескольких лет занимался реставрацией памятников Русского Севера. Главный герой его романа "Крепость" - археолог Иван Мальцов, фанат своего дела, честный и принципиальный до безрассудства. Он ведет раскопки в старинном русском городке, пишет книгу об истории Золотой Орды и сам - подобно монгольскому воину из его снов-видений - бросается на спасение древней Крепости, которой грозит уничтожение от рук местных нуворишей и столичных чиновников.

18 февраля в 16:00 – презентация новой книги Захара Прилепина «Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы». Герои новой книги Захара Прилепина – поэты и прозаики «золотого века», предстающие перед читателями в непривычных образах солдат, офицеров и полководцев. Поручик Гаврила Державин, адмирал Александр Шишков, генерал-лейтенант Денис Давыдов, полковник Федор Глинка, штабс-капитан Константин Батюшков, генерал-майор Павел Катенин, корнет Петр Вяземский, ротмистр Петр Чаадаев и другие. Они сражались на Бородинском поле в 1812-м и вступали победителями в Париж, подавляли пугачёвский бунт и восстание в Польше, аннексировали Финляндию, воевали со Швецией, ехали служить на Кавказ-Творческая биография каждого причудливо переплетается с событиями, связанными с военной службой.

Не пропустите возможность пообщаться с известными российскими писателями и получить памятный автограф!

Вход на встречи свободный!

Ждем вас в «Читай-городе»: г.Пенза, ул.Московская, 63.