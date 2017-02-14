Разговор о святом

Полные залы народа и все они пришли утолить свой духовный голод. По случаю приезда протоирея, писателя, публициста и проповедника Андрея Ткачева десятки верующих горожан в этот день пришли в пензенский «Дом молодежи». Кто-то за советом, а кто-то за жизненным опытом.

«Андрей Ткачев для меня очень сильный проповедник. Настоящий батюшка, который умеет вразумить, направить в нужное русло. Он может донести до людей очень важные вещи, самым простым языком, которые понятны не только церковным людям, но и обычному населению», - отметила Дарья, волонтер.

Именно простота делает проповеди отца Андрея особенными. Научиться чему-то новому у опытного священника пришли и начинающие семинаристы.

«Хотелось бы набраться опыта в этом деле. Нам, как будущим пастырям, прежде всего объяснение нашей веры – очень важно. Чтобы донести это до народа, нужно обладать немалым количеством таланта. Сегодня мы пришли, чтобы набраться этого опыта. Получить наставление от отца Андрея, как это лучше сделать», - добавил Павел Мельников, студент Пензенской духовной семинарии.

«Мужество христианина заключается в том, что он не отчаивается и постоянно трудится. Трудится над собой, своим телом и своей бессмертной душой, а также не дает себе цены. «Лучше» или «хуже» - слова, которые имеют мало цены. Только Богу известно, лучше ты стал или хуже, - Протоиерей Андрей Ткачев, московский священник, миссионер, публицист.

Московский священник детально рассмотрел каждый вопрос собравшихся и, в своей простой манере, ответил всем пришедшим.