Индивидуальный предприниматель Пензенской области привлечен к административной ответственности

Сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в феврале 2017 года проведена внеплановая документарная проверка в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего свою деятельность в городе Пензе. Проверка проводилась на основании информационного письма от инспектора ДПС ОГИБДД отдела МВД России по Рузаевскому муниципальному району Республики Мордовия.

В процессе проверки сотрудниками Россельхознадзора была изучена товарно-сопроводительная и ветеринарно-сопроводительная документация. Установлено, что часть необходимых документов для перевозки продукции животноводства отсутствует.

По результатам проведенной документарной проверки индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ, наложен административный штраф в размере 3000 рублей.