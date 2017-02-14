В Городищенском и Кузнецком районах прошли агрономические совещания

Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков провел агрономические совещания в Городищенском и Кузнецком районах Пензенской области. На встречах с сельскохозяйственными товаропроизводителями министр подвел итоги работы аграрного сектора за 2016 год и обозначил планы и задачи текущей работы отрасли.

В преддверии посевной кампании Андрей Бурлаков уделил внимание вопросам эффективного развития отрасли растениеводства, отметив передовые хозяйства районов. Министр отметил, что сельхозтоваропроизводителям необходимо уделять должное внимание работе с семенным материалом, средствами защиты растений, минеральными удобрениями, соблюдению агротехнологий.

В рамках работы агромероприятий Андрей Бурлаков уделил внимание вопросам мер господдержки на текущий сельхозгод. Министр пояснил, что в текущем году заработал новый механизм льготного кредитования для предприятий АПК, а также есть изменения в части укрупнения блоков поддержки и направления регионам единой субсидии.

Более детально о развитии растениеводства, начале посевной кампании, сезонных сельхозработах сельхозтоваропроизводителям довели информацию специалисты агрономической службы областного минсельхоза. Со стороны финансового сектора аграрного ведомства региона были даны разъяснения по мерам государственной поддержки, приоритетным направлениям АПК, изменениям и требованиям к получателям субсидий.

В работе районных агрономических совещаний приняли участие представители банков, работающих по представлению льготных кредитов для предприятий АПК, представители компаний-дилеров семенного материала, средств защиты растений, минеральных удобрений.