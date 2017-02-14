«Наследники России» — под таким названием в Пензе прошёл смотр строя и песни среди школьников. На базе 8-ой школы имени Н.С. Павлушкина собрались ребята из разных учебных учреждений города и области, чтобы продемонстрировать своё строевое и песенное мастерство.

Это уже третий по счёту открытый смотр, который с каждым годом собирает всё большее число участников. А начиналось всё с небольшого внутришкольного конкурса, который проходил только между классами 8-ой школы. Директор школы, Светлана Грачёва, отметила: «Но в прошлом году региональное Управление ФСБ решило пригласить на смотр все свои подшефные школы. С тех пор конкурс стал открытым».

Победителем в младшей группе стал отряд 4-ого кадетского класса школы №8, второе место занял лицей №2, третьими стали ребята 3-ого кадетского класса школы-хозяйки. В старшей возрастной группе победителем стала команда из Бессоновки, второе место вновь досталось лицею №2, третьими стали учащиеся школы №25.