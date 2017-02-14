В Пензе состоялся финал соревнований среди школьных команд по шорт-треку. Состязания ежегодные и принимают в них участие в основном непрофессиональные спортсмены. Турнир проводится под эгидой пензенского спорткомитета. Организаторами выступила пензенская спортивная школа №6.

«Соревнования проводятся в три этапа: первый этап – школьные соревнования, второй – межрайонные соревнования, а сейчас у нас городской финал. С каждого района вышло по две школы. В итоге восемь сильнейших городских команд участвует в этом забеге», - отметил заместитель главного судьи соревнований, Алексей Буданов.

В командном зачете лучшее время показали конькобежцы из школы №32. Второе место пьедестала почета взяла школа №10. «Бронзу» завоевали ученики второго лицея.

Всех победителей соревнований наградили медалями и почетными грамотами.