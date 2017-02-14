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Итоги земельного надзора в Колышлейском районе за 2016 год
Сегодня в Пензе
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Общая площадь Колышлейского района Пензенской области составляет 168470 га, площадь пашни – 120426 га. Сельскохозяйственным производством в районе занимаются 18 крупных и средних предприятий и 67 крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, а также личные подсобные хозяйства граждан. Всего в Колышлейском районе в 2016 году специалистами отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области проведено 19 проверок: 9 – в отношении юридических лиц и 10 – в отношении граждан. Федеральным законом от 13 июля 2015 года №246-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с 1 января 2016 года введены «надзорные каникулы» для субъектов малого предпринимательства сроком на три года. В связи с этим в прошедшем году проверки в отношении крестьянских (фермерских) хозяйств в районе не проводились. По результатам проверок привлечены к административной ответственности по различным статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 1 юридическое, 2 должностных и 3 физических лица. Наложено административных штрафов на общую сумму 140670 рублей. Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области продолжает вести работу по выявлению фактов нарушения земельного законодательства РФ. Но охрана земель сельскохозяйственного назначения – задача не только государственного уровня, но и каждого гражданина России.
Общая площадь Колышлейского района Пензенской области составляет 168470 га, площадь пашни – 120426 га. Сельскохозяйственным производством в районе занимаются 18 крупных и средних предприятий и 67 крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, а также личные подсобные хозяйства граждан.
Всего в Колышлейском районе в 2016 году специалистами отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области проведено 19 проверок: 9 – в отношении юридических лиц и 10 – в отношении граждан. Федеральным законом от 13 июля 2015 года №246-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с 1 января 2016 года введены «надзорные каникулы» для субъектов малого предпринимательства сроком на три года. В связи с этим в прошедшем году проверки в отношении крестьянских (фермерских) хозяйств в районе не проводились.
По результатам проверок привлечены к административной ответственности по различным статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 1 юридическое, 2 должностных и 3 физических лица.
Наложено административных штрафов на общую сумму 140670 рублей.
Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области продолжает вести работу по выявлению фактов нарушения земельного законодательства РФ. Но охрана земель сельскохозяйственного назначения – задача не только государственного уровня, но и каждого гражданина России.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 14 февраля 2017
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