Итоги земельного надзора в Колышлейском районе за 2016 год

Общая площадь Колышлейского района Пензенской области составляет 168470 га, площадь пашни – 120426 га. Сельскохозяйственным производством в районе занимаются 18 крупных и средних предприятий и 67 крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, а также личные подсобные хозяйства граждан.

Всего в Колышлейском районе в 2016 году специалистами отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области проведено 19 проверок: 9 – в отношении юридических лиц и 10 – в отношении граждан. Федеральным законом от 13 июля 2015 года №246-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с 1 января 2016 года введены «надзорные каникулы» для субъектов малого предпринимательства сроком на три года. В связи с этим в прошедшем году проверки в отношении крестьянских (фермерских) хозяйств в районе не проводились.

По результатам проверок привлечены к административной ответственности по различным статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 1 юридическое, 2 должностных и 3 физических лица.

Наложено административных штрафов на общую сумму 140670 рублей.

Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области продолжает вести работу по выявлению фактов нарушения земельного законодательства РФ. Но охрана земель сельскохозяйственного назначения – задача не только государственного уровня, но и каждого гражданина России.