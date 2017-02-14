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 Вторник, 14 февраля 2017
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Кража со стройки
Сегодня в Пензе
 
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В конце ноября 16 года в отдел полиции №3 УМВД России по городу Пензе поступило заявление о краже. О пропаже заявил прораб одной строительной организации. Мужчина сообщил, что неизвестные похитили со стройки инструменты среди которых были и совсем новые. На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа.  

«У нас было 2 двери. Первая деревянная, т.е. самодельная на ней был навесной замок, а другая металлическая, также с замком. Первая была нетронута, а вторая была взломана и когда мы зашли обнаружили, что электроинструменты отсутствуют»,- рассказал потерпевший.  

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции выявили подозреваемых в совершении кражи. Ими оказались два молодых человека в возрасте 22 и 26 лет, они оба работали охранниками на этой стройке и воспользовавшись своим служебным положением проникли в запертое помещение и украли инструменты.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренным пунктом «б» ч.2 ст.158 УКРФ «Кража, совершённая с незаконным проникновением в помещение». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет»,- рассказала следователь СО №5 СУ УМВД России по г. Пензе Светлана Писарькова.

На данный момент в отношении молодых людей избрана мера пресечение в виде подписки о невыезде. 

Новость: Валерия Митякина,Съемки пресс-службы УМВД России по Пензенской области 14 февраля 2017
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