|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
За помощью — к Главе города!
Сегодня в Пензе
|
Смотреть видео
Жильцы дома № 21 на Проспекте Строителей пожаловались Главе города на неудобства, связанные с транзитной тепловой сетью, проходящей через их дом.
«В подвале проходит транзитка. Это горячая вода и отопление для расположенного рядом рынка. Так вот задвижки у этой трубы постоянно выходят из строя. В результате — полный подвал горячей воды», — пояснила Валентина Саксонова.
От горячей воды в подвале образуется конденсат, а рядом — расположены дорогостоящие счётчики, которые установили в доме совсем недавно. Жильцы опасаются, что исходящие из неисправной трубы пары повредят новые приборы учёта. Обращения ни в управляющую, ни в ресурсоснабжающую компании решению проблемы не поспособствовали. Глава города — последняя инстанция.
«Возьмём на контроль! От меня лично напишем письмо в вашу управляющую компанию. Я думаю, что здесь нужно будет либо вентиль поменять, либо вообще составить новый проект», — отметил Валерий Савельев.
Глава города обещал помочь и жителям улицы Захарова. У них — проблема с транспортом, проезжающим по внутридворовой территории. Сами жильцы предлагают организовать движение по территории, где сейчас располагается детская площадка. Дескать, игровые элементы можно немного перенести. Дорога — нужнее!
«Для того, чтобы перенести площадку и освободить место под проезжую часть, вм необходимо провести собрание собственников и единогласно принять такое решение», — предложил Валерий Петрович. Он обещал взять вопрос под личный контроль, но и самих жильцов попросил не откладывать проведение собрания. Когда у подъезда — проезжая часть, это реальная угроза для жизни людей.
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru