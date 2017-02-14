Жильцы дома № 21 на Проспекте Строителей пожаловались Главе города на неудобства, связанные с транзитной тепловой сетью, проходящей через их дом.

«В подвале проходит транзитка. Это горячая вода и отопление для расположенного рядом рынка. Так вот задвижки у этой трубы постоянно выходят из строя. В результате — полный подвал горячей воды», — пояснила Валентина Саксонова.

От горячей воды в подвале образуется конденсат, а рядом — расположены дорогостоящие счётчики, которые установили в доме совсем недавно. Жильцы опасаются, что исходящие из неисправной трубы пары повредят новые приборы учёта. Обращения ни в управляющую, ни в ресурсоснабжающую компании решению проблемы не поспособствовали. Глава города — последняя инстанция.

«Возьмём на контроль! От меня лично напишем письмо в вашу управляющую компанию. Я думаю, что здесь нужно будет либо вентиль поменять, либо вообще составить новый проект», — отметил Валерий Савельев.

Глава города обещал помочь и жителям улицы Захарова. У них — проблема с транспортом, проезжающим по внутридворовой территории. Сами жильцы предлагают организовать движение по территории, где сейчас располагается детская площадка. Дескать, игровые элементы можно немного перенести. Дорога — нужнее!

«Для того, чтобы перенести площадку и освободить место под проезжую часть, вм необходимо провести собрание собственников и единогласно принять такое решение», — предложил Валерий Петрович. Он обещал взять вопрос под личный контроль, но и самих жильцов попросил не откладывать проведение собрания. Когда у подъезда — проезжая часть, это реальная угроза для жизни людей.