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 Вторник, 14 февраля 2017
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Сало соленое без документов выявлено на рынке р.п.Земетчино
Сегодня в Пензе
 

В январе текущего года при проведении рейдового мероприятия на рынке р.п.Земетчино Земетчинского района Пензенской области государственным инспектором Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области выявлено, что гражданин Сергеев А.И. реализовывал сало соленое свиное в количестве 15 кг без ветеринарных сопроводительных документов, характеризующих территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого подконтрольного товара, эпизоотическое состояние места его выхода и позволяющих идентифицировать подконтрольный товар, чем нарушил ветеринарно-санитарные правила заготовки, хранения и реализации продуктов животноводства.

Таким образом, гражданин нарушил ст.15 Закона РФ от 14.05.1993 года №4979-I «О ветеринарии», п.2, п.3 Приложения 1 к Приказу Минсельхоза РФ от 27.12.2016 года №589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях».

По итогам рейда гражданин Сергеев А.И. привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ, назначен штраф в размере 500 рублей. К настоящему моменту постановление вступило в законную силу.

Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 14 февраля 2017
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