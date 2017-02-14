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30 пар скрепили союз узами брака в День Святого Валентина
Сегодня в Пензе
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День Святого Валентина или День всех влюбленных, самый романтичный праздник, отмечают в большинстве стран мира 14 февраля. В этот день на протяжении более полутора тысяч лет люди признаются друг другу в любви. Как известно, имя этому празднику дал простой христианский священник Валентин, который тайно венчал влюбленных легионеров. Кроме этого сохранились сведения, что этот праздник называли также «Птичьей свадьбой», так как считалось, что птицы образуют брачные пары именно в этот день. День всех влюбленных традиционно пользуется большой популярностью среди пар, которые планируют создать семью. В территориальных отделах ЗАГС Управления ЗАГС Пензенской области 14 февраля 2017 года состоялись торжественные регистрации заключения брака по особому сценарию. Сотрудники отделов ЗАГС в торжественной обстановке поздравили молодоженов с рождением семьи, пожелали, чтобы те чувства которые переполняли их в торжественную минуту, оставались искренними и тёплыми на всю жизнь. В этом году, несмотря на то, что День святого Валентина выпал на вторник, в территориальных отделах ЗАГС Управления ЗАГС Пензенской области скрепить союз узами брака по особому сценарию под марш Мендельсона пожелали тридцать пар. Управление ЗАГС Пензенской области желает всем молодоженам семейного благополучия, гармонии и долгих лет супружеской жизни.
День Святого Валентина или День всех влюбленных, самый романтичный праздник, отмечают в большинстве стран мира 14 февраля. В этот день на протяжении более полутора тысяч лет люди признаются друг другу в любви. Как известно, имя этому празднику дал простой христианский священник Валентин, который тайно венчал влюбленных легионеров.
Кроме этого сохранились сведения, что этот праздник называли также «Птичьей свадьбой», так как считалось, что птицы образуют брачные пары именно в этот день.
День всех влюбленных традиционно пользуется большой популярностью среди пар, которые планируют создать семью. В территориальных отделах ЗАГС Управления ЗАГС Пензенской области 14 февраля 2017 года состоялись торжественные регистрации заключения брака по особому сценарию. Сотрудники отделов ЗАГС в торжественной обстановке поздравили молодоженов с рождением семьи, пожелали, чтобы те чувства которые переполняли их в торжественную минуту, оставались искренними и тёплыми на всю жизнь.
В этом году, несмотря на то, что День святого Валентина выпал на вторник, в территориальных отделах ЗАГС Управления ЗАГС Пензенской области скрепить союз узами брака по особому сценарию под марш Мендельсона пожелали тридцать пар.
Управление ЗАГС Пензенской области желает всем молодоженам семейного благополучия, гармонии и долгих лет супружеской жизни.
Новость: Управление ЗАГС Пензенской области 14 февраля 2017
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