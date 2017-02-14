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Подведены итоги первого регионального отборочного этапа игры «Умники и умницы»
Сегодня в Пензе
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Подведены итоги первого регионального отборочного этапа игры для учащихся старших классов «Умники и умницы», который состоялся 10 февраля 2017 года Институте регионального развития Пензенской области. В интеллектуальном состязании приняли участие 112 старшеклассников. Темой интеллектуальных состязаний стала «Лермонтов. Жизнь и творчество». Участники Интеллектуальной игры прошли два этапа: блиц-опрос по тематическим направлениям - знатоки ответили на 30 вопросов, и эссе. Второй отборочный этап состоится в марте этого года. В нем примут участие 56 победителей первого отборочного этапа игры «Умники и умницы».
Подведены итоги первого регионального отборочного этапа игры для учащихся старших классов «Умники и умницы», который состоялся 10 февраля 2017 года Институте регионального развития Пензенской области. В интеллектуальном состязании приняли участие 112 старшеклассников. Темой интеллектуальных состязаний стала «Лермонтов. Жизнь и творчество». Участники Интеллектуальной игры прошли два этапа: блиц-опрос по тематическим направлениям - знатоки ответили на 30 вопросов, и эссе.
Второй отборочный этап состоится в марте этого года. В нем примут участие 56 победителей первого отборочного этапа игры «Умники и умницы».
Новость: Министерство образования Пензенской области 14 февраля 2017
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