Подведены итоги первого регионального отборочного этапа игры «Умники и умницы»

Подведены итоги первого регионального отборочного этапа игры для учащихся старших классов «Умники и умницы», который состоялся 10 февраля 2017 года Институте регионального развития Пензенской области. В интеллектуальном состязании приняли участие 112 старшеклассников. Темой интеллектуальных состязаний стала «Лермонтов. Жизнь и творчество». Участники Интеллектуальной игры прошли два этапа: блиц-опрос по тематическим направлениям - знатоки ответили на 30 вопросов, и эссе.

Второй отборочный этап состоится в марте этого года. В нем примут участие 56 победителей первого отборочного этапа игры «Умники и умницы».