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«День мужского здоровья»
Сегодня в Пензе
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В преддверии Дня защитника Отечества, в предстоящую субботу, 18 февраля 2017 года, в медицинских организациях Пензенской области пройдет профилактическая акция, ставшая уже традиционной, «День мужского здоровья». К сожалению, как показывает статистика, сильная половина человечества неохотно тратит время на заботу о своем здоровье и обращается к врачам с заболеваниями уже в запущенной форме. В целях профилактики различных патологий мужской репродуктивной системы, в рамках медицинского субботника, организован прием врачами - урологами. Также, мужчины в возрасте от 40 до 70 лет смогут сдать анализ крови на ПСА (простатический специфический антиген), который является первостепенным и точным методом в выявлении онкологических заболеваний предстательной железы на ранней стадии. Сдать кровь на ПСА пензенцев приглашают в субботу, 18 февраля 2017 года, с 08.00 до 10.00 в следующие медицинские организации: -поликлиника №2 Городской поликлиники (г.Пенза, ул. Володарского, 34); -поликлиника №4 Городской поликлиники (г.Пенза, ул. Парковая, 3); -поликлиника №6 Городской поликлиники (г.Пенза, ул. Гагарина, 24); -поликлиника №14 Городской поликлиники (г.Пенза, ул. Стасова, 7) Консультативный прием врачами-урологами будет организован в этот же день, с 8.00 до 14.00 в медицинских организациях: -поликлиника №6 Городской поликлиники (г.Пенза, ул. Гагарина, 24); телефон: 999-130; - поликлиника № 9 Городской поликлиники (г. Пенза, ул. Баумана, 65); телефон: 999-130; - поликлиника №14 Городской поликлиники (г. Пенза, ул. Стасова, 7), телефон: 999-130 - поликлиники Бессоновкой, Городищенской, Мокшанской, Пензенской, районных больниц, а также Кузнецкой, Сердобской и Каменской межрайонных больниц. Записаться на приём можно через сайт «Penzadoctor», в городе Пензе по единому телефону записи на приём контакт-центра: 999-130 или телефонам регистратур поликлиник, расположенных в районах области.
В преддверии Дня защитника Отечества, в предстоящую субботу, 18 февраля 2017 года, в медицинских организациях Пензенской области пройдет профилактическая акция, ставшая уже традиционной, «День мужского здоровья».
К сожалению, как показывает статистика, сильная половина человечества неохотно тратит время на заботу о своем здоровье и обращается к врачам с заболеваниями уже в запущенной форме.
В целях профилактики различных патологий мужской репродуктивной системы, в рамках медицинского субботника, организован прием врачами - урологами.
Также, мужчины в возрасте от 40 до 70 лет смогут сдать анализ крови на ПСА (простатический специфический антиген), который является первостепенным и точным методом в выявлении онкологических заболеваний предстательной железы на ранней стадии.
Сдать кровь на ПСА пензенцев приглашают в субботу, 18 февраля 2017 года, с 08.00 до 10.00 в следующие медицинские организации:
-поликлиника №2 Городской поликлиники (г.Пенза, ул. Володарского, 34);
-поликлиника №4 Городской поликлиники (г.Пенза, ул. Парковая, 3);
-поликлиника №6 Городской поликлиники (г.Пенза, ул. Гагарина, 24);
-поликлиника №14 Городской поликлиники (г.Пенза, ул. Стасова, 7)
Консультативный прием врачами-урологами будет организован в этот же день, с 8.00 до 14.00 в медицинских организациях:
-поликлиника №6 Городской поликлиники (г.Пенза, ул. Гагарина, 24); телефон: 999-130;
- поликлиника № 9 Городской поликлиники (г. Пенза, ул. Баумана, 65); телефон: 999-130;
- поликлиника №14 Городской поликлиники (г. Пенза, ул. Стасова, 7), телефон: 999-130
- поликлиники Бессоновкой, Городищенской, Мокшанской, Пензенской, районных больниц, а также Кузнецкой, Сердобской и Каменской межрайонных больниц.
Записаться на приём можно через сайт «Penzadoctor», в городе Пензе по единому телефону записи на приём контакт-центра: 999-130 или телефонам регистратур поликлиник, расположенных в районах области.
Новость: Министерство здравоохранения Пензенской области 14 февраля 2017
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