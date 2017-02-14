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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Вторник, 14 февраля 2017
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«День мужского здоровья»
Сегодня в Пензе
 

В преддверии  Дня защитника Отечества, в предстоящую субботу, 18 февраля 2017 года,  в медицинских организациях Пензенской области  пройдет профилактическая акция, ставшая уже традиционной, «День мужского здоровья».

К сожалению, как показывает статистика, сильная половина человечества неохотно тратит время на заботу о своем здоровье и обращается к врачам с заболеваниями уже в запущенной форме. 

В  целях профилактики различных патологий мужской репродуктивной системы, в рамках медицинского субботника, организован прием врачами - урологами.

Также, мужчины в возрасте от 40 до 70 лет смогут сдать анализ крови на ПСА (простатический специфический антиген), который является первостепенным и точным методом в выявлении онкологических заболеваний  предстательной железы на ранней стадии.

Сдать кровь на ПСА пензенцев  приглашают в субботу, 18 февраля 2017 года, с 08.00 до 10.00  в следующие медицинские организации:

-поликлиника №2  Городской поликлиники  (г.Пенза, ул. Володарского, 34);

-поликлиника №4 Городской поликлиники  (г.Пенза, ул. Парковая, 3);

-поликлиника №6 Городской поликлиники  (г.Пенза, ул. Гагарина, 24);

-поликлиника №14 Городской поликлиники  (г.Пенза, ул. Стасова, 7)

Консультативный прием врачами-урологами будет организован в этот же день, с 8.00 до 14.00 в медицинских организациях:

-поликлиника №6 Городской поликлиники (г.Пенза,  ул. Гагарина, 24); телефон: 999-130;

- поликлиника № 9 Городской поликлиники (г. Пенза, ул. Баумана, 65); телефон: 999-130;

- поликлиника №14  Городской поликлиники (г. Пенза, ул. Стасова, 7), телефон: 999-130

- поликлиники  Бессоновкой,  Городищенской,  Мокшанской, Пензенской, районных больниц, а также Кузнецкой, Сердобской и  Каменской межрайонных больниц.

Записаться на приём можно через сайт «Penzadoctor», в городе Пензе по единому телефону записи на приём контакт-центра: 999-130 или телефонам регистратур поликлиник, расположенных в районах области.

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