В преддверии Дня защитника Отечества, в предстоящую субботу, 18 февраля 2017 года, в медицинских организациях Пензенской области пройдет профилактическая акция, ставшая уже традиционной, «День мужского здоровья».

К сожалению, как показывает статистика, сильная половина человечества неохотно тратит время на заботу о своем здоровье и обращается к врачам с заболеваниями уже в запущенной форме.

В целях профилактики различных патологий мужской репродуктивной системы, в рамках медицинского субботника, организован прием врачами - урологами.

Также, мужчины в возрасте от 40 до 70 лет смогут сдать анализ крови на ПСА (простатический специфический антиген), который является первостепенным и точным методом в выявлении онкологических заболеваний предстательной железы на ранней стадии.

Сдать кровь на ПСА пензенцев приглашают в субботу, 18 февраля 2017 года, с 08.00 до 10.00 в следующие медицинские организации:

-поликлиника №2 Городской поликлиники (г.Пенза, ул. Володарского, 34);

-поликлиника №4 Городской поликлиники (г.Пенза, ул. Парковая, 3);

-поликлиника №6 Городской поликлиники (г.Пенза, ул. Гагарина, 24);

-поликлиника №14 Городской поликлиники (г.Пенза, ул. Стасова, 7)

Консультативный прием врачами-урологами будет организован в этот же день, с 8.00 до 14.00 в медицинских организациях:

-поликлиника №6 Городской поликлиники (г.Пенза, ул. Гагарина, 24); телефон: 999-130;

- поликлиника № 9 Городской поликлиники (г. Пенза, ул. Баумана, 65); телефон: 999-130;

- поликлиника №14 Городской поликлиники (г. Пенза, ул. Стасова, 7), телефон: 999-130

- поликлиники Бессоновкой, Городищенской, Мокшанской, Пензенской, районных больниц, а также Кузнецкой, Сердобской и Каменской межрайонных больниц.

Записаться на приём можно через сайт «Penzadoctor», в городе Пензе по единому телефону записи на приём контакт-центра: 999-130 или телефонам регистратур поликлиник, расположенных в районах области.