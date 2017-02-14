|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
ИСКАЛА РАБОТУ, А В ИТОГЕ ОСТАЛАСЬ БЕЗ СБЕРЕЖЕНИЙ
Сегодня в Пензе
|
Смотреть видео
Пенсионерка искала себе работу, а в итоге лишилась всех своих денежных сбережений. Женщина на просторах Интернета нашла объявление в котором требовалась сиделка по уходу за престарелой женщиной.
«Объявление заинтересовало женщину, она позвонила по данному номеру, ей ответил мужской голос, который представился «Олегом»,- комментирует Николай Миронов, Начальник отдела № 3 следственного Управления МВД России по г. Пензе.
Чтобы войти в доверие к своей жертве «Олег» сказал, что он готов оплатить услуги досрочно, и перевести на номер банковской карты денежные средства в сумме 5500 рублей, а также денежные средства для продуктов питания, предназначавшиеся его матери.
«Данное предложение устроило потерпевшую, в результате чего, она, следуя указаниям «Олега», проследовала к ближайшему банкомату, где выполнила ряд манипуляций со своей картой, которую она вставила в банкомат»,- продолжает Николай Миронов.
В этот вечер женщина пришла домой, зашла в личный кабинет и обнаружила, что с её банковских счетов, которые были подключены к услуге «Мобильный банк» были сняты все денежные средства, которые у нее имелись.
«Я в первый момент не могла поверить, что со мной так поступили. Я бы хотела обратиться ко всем жителям города: никому не верьте, кто просит вас перечислить деньги, или просят вас по какой-либо причине сообщить номер банковской карты - это все мошенничество»,- говорит потерпевшая.
Сотрудники полиции вычислили телефонного мошенника. Им оказался житель г. Пензы. Нужда привела его на путь опустошения банковских счетов незнакомых ему людей.
«Работы нет, поэтому начал зарабатывать деньги в этой сфере. Сам не знаю, как так вышло»,- говорит задержанный.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы сроком до 5 лет.
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru