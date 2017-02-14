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 Вторник, 14 февраля 2017
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ИСКАЛА РАБОТУ, А В ИТОГЕ ОСТАЛАСЬ БЕЗ СБЕРЕЖЕНИЙ
Сегодня в Пензе
 
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Пенсионерка искала себе работу, а в итоге лишилась всех своих денежных сбережений. Женщина на просторах Интернета нашла объявление в котором требовалась сиделка по уходу за престарелой женщиной.

 «Объявление заинтересовало женщину, она позвонила по данному номеру, ей ответил мужской голос, который представился «Олегом»,- комментирует Николай Миронов, Начальник отдела № 3 следственного Управления МВД России по г. Пензе.

Чтобы войти в доверие к своей жертве «Олег» сказал, что он готов оплатить услуги досрочно, и перевести на номер банковской карты денежные средства в сумме 5500 рублей, а также денежные средства для продуктов питания, предназначавшиеся его матери.

«Данное предложение устроило потерпевшую, в результате чего, она, следуя указаниям «Олега», проследовала к ближайшему банкомату, где выполнила ряд манипуляций со своей картой, которую она вставила в банкомат»,- продолжает Николай Миронов.

 В этот вечер женщина пришла домой, зашла в личный кабинет и обнаружила, что с её банковских счетов, которые были подключены к услуге «Мобильный банк» были сняты все денежные средства, которые у нее имелись.

«Я в первый момент не могла поверить, что со мной так поступили. Я бы хотела обратиться ко всем жителям города: никому не верьте, кто просит вас перечислить деньги, или просят вас по какой-либо причине сообщить номер банковской карты - это все мошенничество»,- говорит потерпевшая.

Сотрудники полиции вычислили телефонного мошенника. Им оказался житель г. Пензы. Нужда привела его на путь опустошения банковских счетов незнакомых ему людей.

«Работы нет, поэтому начал зарабатывать деньги в этой сфере. Сам не знаю, как так вышло»,- говорит задержанный.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы сроком до 5 лет.

 

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