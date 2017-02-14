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 Вторник, 14 февраля 2017
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Около 100 единиц техники устраняют последствия снегопада на федеральных трассах Пензенской области
Сегодня в Пензе
 

14 февраля 2017 года на территории Пензенской области наблюдается сильный снегопад, местами метель, что способствует возникновению чрезвычайных происшествий.

ФКУ «Поволжуправтодор» принимает все меры по обеспечению безопасного проезда по автомобильным дорогам федерального значения.

По оперативным данным спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС, дороги на протяжении Пензенской области открыты для движения, транспорт беспрепятственно следует в обоих направлениях.

Последствия неблагоприятных погодных условий устраняют до 100 единиц дорожной техники. На федеральной трассе М-5 «Урал» в границах Спасского и Нижнеломовского районов работают 12 комбинированных дорожных машин (КДМ), 4 погрузчика. Мокшанский район и часть Пензы обслуживает 14 КДМ и  4 погрузчика, от Городищенского района до границы с Ульяновской областью работают 16 комбинированных дорожных машин и 4 погрузчика.

Трассу Р-209 «Пенза-Тамбов» очищают от снега 20 единиц техники, последствия снегопада на автодороге Р-158 «Нижний Новгород-Саратов» устраняют более 20 машин.

Обработка сети автодорог противогололедными материалами ведется в круглосуточном режиме.

По окончании снегопада техника продолжит работать в усиленном режиме и приводить федеральные трассы в нормативное состояние, выполняя очистку проезжей части, обочин, разделительных и пешеходно-скоростных полос.

Новость: Ирина Елизарова специалист по связям с общественностью ФКУ "Поволжуправтодор" 14 февраля 2017
2017-02-14
Около 100 единиц техники устраняют последствия снегопада на федеральных трассах Пензенской области
 По окончании снегопада техника продолжит работать в усиленном режиме
 
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