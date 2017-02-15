Определены победители итоговой игры-эстафеты «Моя команда»

14 февраля 2017 года МБУ «Молодежный центр «Орион» г. Пензы провел итоговую игру-эстафету «Моя команда» среди учащихся образовательных учреждений города Пензы.

В городском финале встретились школы, показавшие лучшие результаты в районных отборочных играх. В спортивном зале в оживленной борьбе встретились команды:

МБОУ Многопрофильная гимназия № 4 «Ступени» г. Пензы,

МБОУ СОШ № 25 г. Пензы им. В.П. Квышко,

МБОУ СОШ № 36 г. Пензы,

МБОУ СОШ № 49 г. Пензы,

МБОУ «Кадетская школа по делам ГО и ЧС № 70 г. Пензы.

На мероприятии присутствовали почетные гости начальник отдела по реализации социальной политики, развития местного самоуправления и внешних связей администрации города Пензы Светлана Чернецова, заместитель начальника отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Пензенской области Ирина Осетрова, специалист Управления образования города Пензы Екатерина Васильева, депутат Молодежного парламента при Законодательном собрании Пензенской области Юлия Авдонина. Собравшиеся поздравили участников с первой победой – выходом в финал игры-эстафеты, а также настроили их на активную и честную борьбу.

В нелегкой схватке за победу школьники показали следующие результаты:

I место – МБОУ СОШ № 36 г. Пензы;

II место – МБОУ Многопрофильная гимназия № 4 «Ступени» г. Пензы;

III место – МБОУ СОШ № 49 г. Пензы.

В финале игры-эстафеты командой школы №36 был поставлен рекорд дополнительного конкурса «Гигантская скакалка», пропрыгав дружной командой 47 раз. Таких результатов еще не добивалась ни одна команда среди школьников, студентов и работающей молодежи.

Победители и призеры игры-эстафеты «Моя команда» награждены Кубками и Дипломами Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы. Все участники мероприятия получили от спонсоров сладкие подарки.

Организаторы мероприятия: Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы, МБУ «Молодежный центр «Орион» г. Пензы.