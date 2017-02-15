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Россельхознадзор будет осуществлять контроль за ввозом генно-модифицированных семян на территорию РФ
Сегодня в Пензе
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Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области доводит до сведения всех заинтересованных лиц о том, что с 9 февраля 2017 года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 30.01.2017 года №103 «О внесении изменения в Положение о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору» в части наделения Россельхознадзора полномочиями по надзору за ввозом на территорию Российской Федерации генно-инженерно-модифицированных организмов и семян в пунктах пропуска Российской Федерации. В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 03.07.2016 года №358-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования в области генно-инженерной деятельности», были внесены изменения в статью 21 Федерального закона от 17.12.1997 года №149-ФЗ «О семеноводстве», в соответствии с которой запрещен ввоз на территорию Российской Федерации и использование для посева (посадки) семян растений, генетическая программа которых изменена с использованием методов генной инженерии и которые содержат генно-инженерный материал, внесение которого не может являться результатом природных (естественных) процессов, за исключением посева (посадки) таких семян при проведении экспертиз и научно-исследовательских работ.
Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области доводит до сведения всех заинтересованных лиц о том, что с 9 февраля 2017 года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 30.01.2017 года №103 «О внесении изменения в Положение о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору» в части наделения Россельхознадзора полномочиями по надзору за ввозом на территорию Российской Федерации генно-инженерно-модифицированных организмов и семян в пунктах пропуска Российской Федерации.
В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 03.07.2016 года №358-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования в области генно-инженерной деятельности», были внесены изменения в статью 21 Федерального закона от 17.12.1997 года №149-ФЗ «О семеноводстве», в соответствии с которой запрещен ввоз на территорию Российской Федерации и использование для посева (посадки) семян растений, генетическая программа которых изменена с использованием методов генной инженерии и которые содержат генно-инженерный материал, внесение которого не может являться результатом природных (естественных) процессов, за исключением посева (посадки) таких семян при проведении экспертиз и научно-исследовательских работ.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 15 февраля 2017
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