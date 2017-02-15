Пензенские спортсмены примут участие в соревнованиях по шорт-треку

С 16 по 19 февраля 2017 года в г. Санкт - Петербурге состоятся соревнования по шорт-треку на Кубок имени Ю.А. Павловского, заслуженного тренера СССР и России по конькобежному спорту и шорт-треку.

В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены России, Белоруссии и Казахстана.

В составе сборной команды Пензенской области - семь спортсменов, представляющих МБУ ДО ДЮСШ №6 г. Пензы в разных возрастных группах: Назаров Дмитрий, Моисеева Мария, Гришаев Георгий, Ботяновская София, Кочетков Алексей, Харитонов Антон, Вишняков Сергей.