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Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!»
Сегодня в Пензе
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По всей стране, 15 марта 2017 года, в рамках партпроекта «Единой России» «Экология России» стартует акция по проведению в школах Всероссийского экологического урока «Сделаем вместе!», который будет состоять из серии экологических мероприятий и ряда конкурсов. Победители получат возможность провести отдых в международных лагерях «Артек» и «Орленок». «Экологический урок «Сделаем вместе!» - это старт той работе, которую руководство страны ставит во главу целеполаганий дальнейшего развития России. В подготовку к экологическому уроку «Сделаем вместе!» включились уже 35 регионов. Количество задействованных в мероприятиях школьников предположительно составит несколько миллионов. По нашей оценке, акция позволит повысить осведомленность школьников в обращении с отходами, а также социальную культуру и активность детей. В ходе ее проведения будут выявлены «эколидеры», которые станут достойной сменой в этой деятельности», - заявил координатор направления «Экологическое образование» партпроекта «Единой России» «Экология России» Геннадий Онищенко. По словам Онищенко, на уроках школьникам объяснят, что такое мусор и отходы, и в чем разница. «Будет серия просветительских мероприятий, экологический диктант и конкурс для школьников и образовательных учреждений в целом. Школьники узнают, что может служить для вторичной переработки, какие потери несет Россия из-за проблем с экологией. В рамках региональной недели работы депутатов мы собираемся привлечь парламентариев для участия в нашей акции. Это запланировано на март-апрель», - отметил Онищенко.
По всей стране, 15 марта 2017 года, в рамках партпроекта «Единой России» «Экология России» стартует акция по проведению в школах Всероссийского экологического урока «Сделаем вместе!», который будет состоять из серии экологических мероприятий и ряда конкурсов. Победители получат возможность провести отдых в международных лагерях «Артек» и «Орленок».
«Экологический урок «Сделаем вместе!» - это старт той работе, которую руководство страны ставит во главу целеполаганий дальнейшего развития России. В подготовку к экологическому уроку «Сделаем вместе!» включились уже 35 регионов. Количество задействованных в мероприятиях школьников предположительно составит несколько миллионов. По нашей оценке, акция позволит повысить осведомленность школьников в обращении с отходами, а также социальную культуру и активность детей. В ходе ее проведения будут выявлены «эколидеры», которые станут достойной сменой в этой деятельности», - заявил координатор направления «Экологическое образование» партпроекта «Единой России» «Экология России» Геннадий Онищенко.
По словам Онищенко, на уроках школьникам объяснят, что такое мусор и отходы, и в чем разница. «Будет серия просветительских мероприятий, экологический диктант и конкурс для школьников и образовательных учреждений в целом. Школьники узнают, что может служить для вторичной переработки, какие потери несет Россия из-за проблем с экологией. В рамках региональной недели работы депутатов мы собираемся привлечь парламентариев для участия в нашей акции. Это запланировано на март-апрель», - отметил Онищенко.
Новость: Татьяна Бубнова 15 февраля 2017
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