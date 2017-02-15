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 Среда, 15 февраля 2017
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Пензенские онкологи успешно борются с детскими онкологическими заболеваниями
Сегодня в Пензе
 

Ежегодно 15 февраля многие страны планеты отмечают День детей, больных раком (International Childhood Cancer Day). Эта дата впервые появилась в календаре в 2001 году по инициативе Всемирной конфедерации родителей детей, больных раком (ICCCPO). 

Проблема детских онкологических заболеваний актуальна сегодня, как никогда. Согласно медицинской статистике, ежегодно в мире около 200 тысяч детей заболевают раком, причем более половины случаев заканчиваются летальным исходом. 

Залогом успеха в борьбе с этим недугом считается ранняя выявляемость и своевременная диагностика. Если болезнь обнаруживается на первой или второй стадиях, лечение, как правило, ведет к благоприятному исходу. 

В Пензенской области в 2016 году злокачественные новообразования были диагностированы у 31 ребенка. Нельзя не отметить, что своевременно проведенная качественная диагностика, ранее выявление онкологической патологии, применение современных протоколов лечения, а также адекватная сопроводительная терапия способствовали снижению уровня деткой смертности от онкопатологий в регионе: с 7,1 на 100 тыс. населения соответствующего возраста в 2014 году  до  3,0 - 2016 году. 

Кроме того, всем детям и подросткам в ведущем федеральном центре ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева назначается проведение обязательной рефренс-диагностики, то есть консультация с целью уточнения диагноза и назначения правильной тактики лечения в соответствии с международно признанными протоколами терапии.   

Проводимые мероприятия для маленьких онкологических пациентов Пензенской области в полной мере соответствуют европейскому стандарту лечения.

Новость: Министерство здравоохранения Пензенской области 15 февраля 2017
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