Пензенские онкологи успешно борются с детскими онкологическими заболеваниями

Ежегодно 15 февраля многие страны планеты отмечают День детей, больных раком (International Childhood Cancer Day). Эта дата впервые появилась в календаре в 2001 году по инициативе Всемирной конфедерации родителей детей, больных раком (ICCCPO).



Проблема детских онкологических заболеваний актуальна сегодня, как никогда. Согласно медицинской статистике, ежегодно в мире около 200 тысяч детей заболевают раком, причем более половины случаев заканчиваются летальным исходом.



Залогом успеха в борьбе с этим недугом считается ранняя выявляемость и своевременная диагностика. Если болезнь обнаруживается на первой или второй стадиях, лечение, как правило, ведет к благоприятному исходу.



В Пензенской области в 2016 году злокачественные новообразования были диагностированы у 31 ребенка. Нельзя не отметить, что своевременно проведенная качественная диагностика, ранее выявление онкологической патологии, применение современных протоколов лечения, а также адекватная сопроводительная терапия способствовали снижению уровня деткой смертности от онкопатологий в регионе: с 7,1 на 100 тыс. населения соответствующего возраста в 2014 году до 3,0 - 2016 году.



Кроме того, всем детям и подросткам в ведущем федеральном центре ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева назначается проведение обязательной рефренс-диагностики, то есть консультация с целью уточнения диагноза и назначения правильной тактики лечения в соответствии с международно признанными протоколами терапии.



Проводимые мероприятия для маленьких онкологических пациентов Пензенской области в полной мере соответствуют европейскому стандарту лечения.

Новость: Министерство здравоохранения Пензенской области 15 февраля 2017