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 Среда, 15 февраля 2017
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Мать оклеветала приятеля своей дочери
Сегодня в Пензе
 

Собранные Белинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 50-летней жительницы р.п. Беково Пензенской области. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).

Следствием и судом установлено, что в декабре 2016 года женщина обратилась в отдел полиции с заявлением о совершении незаконного проникновения к ней в домовладение, обвинив в этом приятеля дочери, заведомо зная, что молодой человек пришел к ней в дом по приглашению.

В ходе проведения проверочных мероприятий, причастность лица, указанного заявительницей, к совершению преступления не подтвердилась. Впоследствии женщина призналась, что мужчина действительно не совершал противоправных действий, а таким способом она хотела пресечь его появление в своем доме.

Приговором суда ей назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 7 месяцев условно.

Новость: Следственное управление РФ по Пензенской области 15 февраля 2017
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