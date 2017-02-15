В школах Пензенской области могут ввести пятидневку

Сколько школьникам учится - пять или шесть дней в неделю? Этот вопрос обсуждают уже не один год. Сейчас, тему школьной пятидневки подняла сама глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева. С момента поднятия этого вопроса не прекращаются и споры о плюсах и минусах нововведения. Чтобы высказать свою точку зрения в Пензе провели «Круглый стол: «Плюсы и минусы перехода на пятидневную рабочую неделю в школе».

«В настоящее время вопрос о введении пятидневки решает конкретная школа. Она может прислушаться и должна прислушиваться к мнению родителей, ведь они тоже являются участниками образовательного процесса. Но последнее слово всегда остается за школой», - Ольга Федосеева, ректор института регионального развития.

Сокращение времени обучения – это уменьшение или сжатие школьной программы. На круглом столе обсудили достоинства и недостатки пятидневки и шестидневки для школ нашего региона.

«Как вместить новые образовательные стандарты и программу в те часы, которые установлены санитарными нормами. Это очень важно. Мы проводили мониторинг в системе образования. Практически все первые классы у нас сегодня учатся по пятидневке. Третьи и четвертые классы 53-56% на пятидневке. В основной школе 15-17 % и старшая школа – 13%. Все остальные на полной неделе», - добавила Ольга Федосеева.

Если пятидневку и примут, то только для учеников с первого по девятые классы. Десятых и одиннадцатых классов это не коснется. Если из учебного процесса просто уберут субботу, это окажет большую нагрузку на аттестацию и подготовку к ней. Без субботы старшеклассники просто не успеют освоить всю предусмотренную программу. А для младших классов такой вариант вполне подходит.