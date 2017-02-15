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Женщина жестоко расправилась со своим мужем с помощью кухонного ножа
Сегодня в Пензе
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Собранные Городищенским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 54-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следствием и судом установлено, что в вечернее время 2 августа 2016 года между 53-летним мужчиной, который вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения и его супругой произошел конфликт, в ходе которого женщина схватила кухонный нож и нанесла мужчине множественные удары в область головы, шеи, верхних конечностей и туловища. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Приговором суда женщине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Собранные Городищенским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 54-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Следствием и судом установлено, что в вечернее время 2 августа 2016 года между 53-летним мужчиной, который вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения и его супругой произошел конфликт, в ходе которого женщина схватила кухонный нож и нанесла мужчине множественные удары в область головы, шеи, верхних конечностей и туловища. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.
Приговором суда женщине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Новость: Следственное управление РФ по Пензенской области 15 февраля 2017
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