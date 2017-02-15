В память о воинах-интернационалистах...

15-ого февраля 1989 года советские войска вышли из Афганистана. Так закончилась десятилетняя война, в ходе которой наша страна потеряла более пятнадцати тысяч граждан. В память о тех событиях в Пензе прошёл традиционный митинг. Каждый год он собирает у «Афганских ворот» всех, кто был свидетелем тех событий.

Заместитель Председателя Правительства Пензенской области, Василий Трохин, отметил: «Из всех локальных войн, которые проходила когда-либо на территории отдельных стран, Афганская война была самой кровопролитной. Участвовали в ней и пензенцы — несколько тысяч! Они достойно выполнили свой долг перед Родиной».

Глава горда Пензы, Валерий Савельев, добавил: «С великим чувством гордости и уважения мы вспоминаем мужество и патриотизм наших воинов. Огромная благодарность — ветеранам! И отдельное спасибо за патриотическое воспитание молодёжи».

Глава Администрации г. Пензы, Виктор Кувайцев, подчеркнул: «Ветераны Афганистана — настоящие герои! Мы гордимся, что в России есть патриоты, готовые защитить её интересы в случае необходимости».

Участники митинга почтили память павших героев Афганистана минутой молчания и возложили цветы и венки к символичному монументу — воротам, из которых этим бойцам 28 лет назад посчастливилось выйти живыми.