|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Для студентов аграрного университета прочитали лекции специалисты пензенских сельхозпредприятий
Сегодня в Пензе
|
По поручению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева областным минсельхозом организовано проведение лекционных занятий руководителями сельхозпредприятий региона. 15 февраля 2017 года в Пензенском государственной аграрном университете стартовали лекционные занятия для студентов третьего и четвертого курсов технологического и агрономического факультетов. Занятия проводят руководители и ведущие специалисты сельхозпредприятий региона. «Подобная практика интересна сама по себе. Это возможность для студентов уже более старших курсов, имеющих определенный багаж теоретических знаний, получить квалифицированное мнение, оценку, видение темы специалиста сельхозпредприятия региона, человека непосредственно с производства, имеющего большой опыт, готового поделиться реальными проблемами отрасли, производства, их решениями и реальными вопросами развития», - прокомментировал министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков. 15 февраля 2017 года в аграрном университете провели лекционные занятия по профильным направлениям руководители и специалисты ОАО «ПТФ «Васильевская» (ПАО «Группа Черкизово»), ООО «Агроплатинум», ОАО «Птицефабрика «Колышлейская». Подобная практика направлена на более качественную работу по подготовке кадров для предприятий агропромышленного комплекса Пензенской области.
По поручению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева областным минсельхозом организовано проведение лекционных занятий руководителями сельхозпредприятий региона. 15 февраля 2017 года в Пензенском государственной аграрном университете стартовали лекционные занятия для студентов третьего и четвертого курсов технологического и агрономического факультетов. Занятия проводят руководители и ведущие специалисты сельхозпредприятий региона.
«Подобная практика интересна сама по себе. Это возможность для студентов уже более старших курсов, имеющих определенный багаж теоретических знаний, получить квалифицированное мнение, оценку, видение темы специалиста сельхозпредприятия региона, человека непосредственно с производства, имеющего большой опыт, готового поделиться реальными проблемами отрасли, производства, их решениями и реальными вопросами развития», - прокомментировал министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.
15 февраля 2017 года в аграрном университете провели лекционные занятия по профильным направлениям руководители и специалисты ОАО «ПТФ «Васильевская» (ПАО «Группа Черкизово»), ООО «Агроплатинум», ОАО «Птицефабрика «Колышлейская».
Подобная практика направлена на более качественную работу по подготовке кадров для предприятий агропромышленного комплекса Пензенской области.
Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 15 февраля 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru