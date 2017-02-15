Для студентов аграрного университета прочитали лекции специалисты пензенских сельхозпредприятий

По поручению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева областным минсельхозом организовано проведение лекционных занятий руководителями сельхозпредприятий региона. 15 февраля 2017 года в Пензенском государственной аграрном университете стартовали лекционные занятия для студентов третьего и четвертого курсов технологического и агрономического факультетов. Занятия проводят руководители и ведущие специалисты сельхозпредприятий региона.

«Подобная практика интересна сама по себе. Это возможность для студентов уже более старших курсов, имеющих определенный багаж теоретических знаний, получить квалифицированное мнение, оценку, видение темы специалиста сельхозпредприятия региона, человека непосредственно с производства, имеющего большой опыт, готового поделиться реальными проблемами отрасли, производства, их решениями и реальными вопросами развития», - прокомментировал министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

15 февраля 2017 года в аграрном университете провели лекционные занятия по профильным направлениям руководители и специалисты ОАО «ПТФ «Васильевская» (ПАО «Группа Черкизово»), ООО «Агроплатинум», ОАО «Птицефабрика «Колышлейская».

Подобная практика направлена на более качественную работу по подготовке кадров для предприятий агропромышленного комплекса Пензенской области.