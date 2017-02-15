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Диалог религии и науки
Сегодня в Пензе
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Имеет ли право человек менять ДНК живых организмов, использовать эмбрионы людей в генетических экспериментах? Эти и другие вопросы обсудили в Пензенском технологическом университете студенты, ученые и богословы.
«Эта тема с развитием науки приобретает всё большее значение. Проводятся эксперименты с участием человеческих эмбрионов и тут возникает потребность узнать, что же происходит с точки зрения богословия: не перешло ли человечество какую-то черту, и если перешло, то в чём именно?»,- говорит Иеромонах Киприан, клирик храма Воскресения Христова при Архиерейском Доме.
В ходе встречи было раскрыто многообразие богословских и этических подходов к проблемам генной инженерии. Студентам ПензГТУ, проходящим подготовку по направлениям биомедицины и биотехнологии объяснили, что они, как будущие ученые должны нести ответственность за свои исследования.
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