14 февраля 2017 года в 20 часов 20 мин., в дежурную часть Пензенского ЛО МВД России на транспорте поступило сообщение от машиниста о смертельном травмировании молодого человека на перегоне Бессоновка – Пенза-4. В ходе проведения мероприятий, направленных на установление личности погибшего, им оказался житель города, 1982 года рождения.

В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств случившегося. Материал проверки будет направлен в Приволжское следственное управление на транспорте СК России.

Сотрудники транспортной полиции обращаются в очередной раз к гражданам, с просьбой соблюдения мер безопасности вблизи нахождения объектов железнодорожного транспорта.