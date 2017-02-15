ПОЗАВИДОВАЛ ЛИТЫМ ДИСКАМ

Колесами житель Лунинского района решил запастить впрок. Старался не для себя, а для своего четырёхколёсного друга. Заметив машину, оставленную хозяином без присмотра на обочине, молодой человек снял с неё все четыре колеса, которые спрятал в багажнике своего автомобиля.

«Снял с «девятки» 4 колеса на литых дисках, положил в свою машину и поехал домой», – рассказал задержанный.

На федеральной автодороге «Урал» автомобиль, в котором злоумышленник находился с девушкой, остановили сотрудники дорожно-патрульной службы. При проверке багажника украденное было обнаружено.

«Следствием было установлено, что данные колеса молодые люди похитили с автомашины ВАЗ-2109, которая находилась в микрорайоне Заря. Позже от владельца данного транспортного средства поступило заявление в полицию о краже колес», – сообщил старший следователь отдела №5 СУ УМВД России по г. Пензе Роман Казенов.

Молодой человек признался, что колеса на литых дисках хотел установить на собственный автомобиль. Вот только дальних поездок в скором времени у него не предвидится. По данному факту возбуждено уголовное дело.