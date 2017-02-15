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 Среда, 15 февраля 2017
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Сотрудничество Пензенской области с КНР продолжается
Сегодня в Пензе
 
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Китайская компания намерена реализовать в Пензе проект в сфере клеточных технологий. «Дорожную карту» представителям региональной власти и бизнес-партнёрам презентовал директор компании по развитию, Дай Сыцун:

«Наша компания — одна из крупнейших в сфере регенеративных клеточных технологий. Мы имеем свой научно-исследовательский центр на базе Оксфордского университета. И надеемся, что наши разработки будут востребованы в России».

Это сотрудничество началось ещё в ноябре прошлого года — в результате рабочего визита пензенской делегации в Китайскую Народную Республику. Тогда наши делегаты во главе с Губернатором провели сразу несколько деловых встреч. В итоге были достигнуты договорённости о совместной работе по разным направлениям. В том числе — и в сфере медицины.

Вице-губернатор Пензенской области, Валерий Савин, отметил: «Для нас сотрудничество с КНР очень важно! Сегодня наш регион имеет уже подписанные соглашения с рядом китайских провинций, и достаточно много китайских бизнесменов намерены развивать своё дело на территории нашей области. Поэтому мы надеемся, что то соглашение о намерениях, которое было подписано, будет иметь продолжение».

Детали проекта пока уточняются.

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