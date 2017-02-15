Заводчане станут здоровее

Долгожданное открытие. В Заводском районе на месте бывшей детской поликлиники начали свою работу две лечебные амбулатории. Медицинские учреждения будут обслуживать порядка 10 тысяч жителей близлежащих домов.

«Здесь будут вести прием 4 врача общей практики. Кабинеты располагаются в здании на Циолковского,6»,- говорит заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе ГБУЗ «Городская поликлиника», Елена Семечкина.

Основная регистратура расположена на Циолковского,4. Здесь будет работать смотровой кабинет, а также будет проводиться различные виды диагностики:

«ЭКГ, аудиометрия, спирография. Предусматривается прием хирурга, терапевта, офтальмолога. Это полноценный вариант поликлиники, который может оказывать первичную медико-санитарную помощь жителям этого района»,- отмечает Елена Семечкина.

Приём врачей в амбулатории будет вестись с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00. Также для жителей Заводского района здесь будут проводиться Дни узких специалистов.