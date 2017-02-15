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Заводчане станут здоровее
Сегодня в Пензе
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Долгожданное открытие. В Заводском районе на месте бывшей детской поликлиники начали свою работу две лечебные амбулатории. Медицинские учреждения будут обслуживать порядка 10 тысяч жителей близлежащих домов.
«Здесь будут вести прием 4 врача общей практики. Кабинеты располагаются в здании на Циолковского,6»,- говорит заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе ГБУЗ «Городская поликлиника», Елена Семечкина.
Основная регистратура расположена на Циолковского,4. Здесь будет работать смотровой кабинет, а также будет проводиться различные виды диагностики:
«ЭКГ, аудиометрия, спирография. Предусматривается прием хирурга, терапевта, офтальмолога. Это полноценный вариант поликлиники, который может оказывать первичную медико-санитарную помощь жителям этого района»,- отмечает Елена Семечкина.
Приём врачей в амбулатории будет вестись с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00. Также для жителей Заводского района здесь будут проводиться Дни узких специалистов.
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