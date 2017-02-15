21 февраля в рамках празднования Международного дня родного языка в Пензенской областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова проводится культурно-просветительская акция «Мы сохраним тебя, русская речь…».

Открытие акции – 10.00.

Открытие акции состоится при участии «Школы русского слова» кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПГУ. Доцент кафедры Л. Б. Гурьянова представит устный журнал « Величайшее богатство народа – его язык!».В фойе «Глобус» состоится презентация коллекции из фондов Президентской библиотеки «Русский язык».

Любителей активно и с пользой провести свой досуг библиотека приглашает на лингвистические игры «Ерундопель: трудные слова русского языка» и «Вспомнить всё». Завершится акция популярной лекцией кандидата филологических наук, доцента кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка». Романа Викторовича Шершакова на тему «Как изменяются звуки?».

В течение всей акции будет работать выставка-просмотр «Мы сохраним тебя, русская речь…».