Доходную часть бюджета увеличат на 597 млн. рублей

Доходную часть городского бюджета предлагается увеличить на общую сумму 597 млн. 350 тысяч рублей. Об этом сообщила начальник Финансового управления Ольга Завьялкина на заседании комиссии Гордумы по бюджету, финансовой и налоговой политике.

«Налоговые и неналоговые доходы предлагается увеличить на общую сумму 289 млн. рублей, которые делятся на 19 млн. по земельному налогу, и на 270 млн. – неналоговые доходы. На 308 млн. 250 тыс. рублей будут увеличены безвозмездные поступления, при этом большая часть денежных средств является субсидией на строительство школы на улице Шевченко», – отметила в докладе Завьялкина.

Из расходной части бюджета по 1,5 миллиона рублей будет направлено в каждую районную администрацию на грантовую поддержку социально-значимых проектов, нацеленных на развитие территориального общественного самоуправления.

«Кроме того, по линии Управления ЖКХ города будет выделено 257 млн. рублей на выполнение условий софинансирования в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», – дополнила Ольга Завьялкина.

Также на заседании постоянной комиссии депутаты рассмотрели вопрос о дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, переселяемых из аварийного жилья.