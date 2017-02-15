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Доходную часть бюджета увеличат на 597 млн. рублей
Сегодня в Пензе
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Доходную часть городского бюджета предлагается увеличить на общую сумму 597 млн. 350 тысяч рублей. Об этом сообщила начальник Финансового управления Ольга Завьялкина на заседании комиссии Гордумы по бюджету, финансовой и налоговой политике.
«Налоговые и неналоговые доходы предлагается увеличить на общую сумму 289 млн. рублей, которые делятся на 19 млн. по земельному налогу, и на 270 млн. – неналоговые доходы. На 308 млн. 250 тыс. рублей будут увеличены безвозмездные поступления, при этом большая часть денежных средств является субсидией на строительство школы на улице Шевченко», – отметила в докладе Завьялкина.
Из расходной части бюджета по 1,5 миллиона рублей будет направлено в каждую районную администрацию на грантовую поддержку социально-значимых проектов, нацеленных на развитие территориального общественного самоуправления.
«Кроме того, по линии Управления ЖКХ города будет выделено 257 млн. рублей на выполнение условий софинансирования в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», – дополнила Ольга Завьялкина.
Также на заседании постоянной комиссии депутаты рассмотрели вопрос о дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, переселяемых из аварийного жилья.
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