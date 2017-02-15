Пострадал при задержании

Остановить пьяного водителя каменскому полицейскому могло стоить очень дорого. Местные сотрудники правопорядка проводили обычный обход территории. Но этот день не обошелся без происшествий. Служителям закона на глаза попался пьяный водитель. Они попросили его выйти из машины. Дебошир решил уйти от ответственности.

На этих кадрах полицейский пытается остановить нарушителя. Ни уговоры, ни метод силы не помогли служителю закона. Тогда полицейский решился на крайние меры.

«Мужчина выехал на пешеходную зону. Я не мог допустить человеческих жертв. Я принял решение остановить мужчину, чтобы избежать плачевных последствий», - Отметил сотрудник ОМВД России по Каменскому району Денис Самаров.

Из-за такой поездки полицейский серьезно пострадал. Мужчину сразу же доставили в ближайшую больницу.

«Он был госпитализирован в отделение травматологии для проведения консервативного курса лечения. В настоящее время состояние больного относительно удовлетворительное. Больной получил ссадину кисти, ушиб поясничной области и ушиб мягких тканей грудной клетки», - отметил Михаил Валеулин, врач-травматолог Каменской межрайонной больницы.

Пьяный водитель, в свою очередь, не успел уехать далеко, да еще и огнестрельными ранениями. В Каменке сразу же ввели план-«перехват». Через 20 минут нарушитель уже был пойман.

«В 2015 году этот мужчина привлекался к уголовной ответственности за повторное управление машиной в состоянии опьянения. В момент инцидента он также был пьян, за что будет привлечен к уголовной ответственности», - Добавила Ольга Евдокимова, начальник пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

На данный момент пострадавший служитель закона идет на поправку. На данный момент органами следствия проводится проверка по факту использования огнестрельного табельного оружия. По ее результатам будет принято процессуальное решение.