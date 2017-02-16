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Прием заявлений на регистрацию прав на объекты недвижимости по экстерриториальному принципу
Сегодня в Пензе
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Экстерриториальный принцип – это возможность обращаться за регистрацией прав в офис приема-выдачи документов безотносительно места расположения объекта недвижимости. Для оказания услуги на регистрацию прав на объекты недвижимости по экстерриториальному принципу выделены отдельные офисы в каждом субъекте России. Перечень офисов, в которые можно подать заявление на регистрацию прав на объект недвижимости, расположенный в других регионах, размещен на сайте Росреестра. В Пензенской области прием таких заявлений осуществляется по адресу: г.Пенза, ул. Пушкина, д. 169
Экстерриториальный принцип – это возможность обращаться за регистрацией прав в офис приема-выдачи документов безотносительно места расположения объекта недвижимости. Для оказания услуги на регистрацию прав на объекты недвижимости по экстерриториальному принципу выделены отдельные офисы в каждом субъекте России.
Перечень офисов, в которые можно подать заявление на регистрацию прав на объект недвижимости, расположенный в других регионах, размещен на сайте Росреестра. В Пензенской области прием таких заявлений осуществляется по адресу: г.Пенза, ул. Пушкина, д. 169
Новость: Дмитрий Раткин 16 февраля 2017
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