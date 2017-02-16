Филиал Росреестра по Пензенской области сообщает о правах на земельные участки

Права на земельные участки подлежат государственной регистрации. Собственник земельного участка вправе продавать, дарить, отдавать в залог, сдавать в аренду и распоряжаться участком иным образом, если земля на основании закона не исключена из оборота или не ограничена в обороте.

Пользование земельным участком может осуществляться в пределах, определяемых его целевым назначением: земли сельскохозяйственного и иного целевого назначения. Право собственности на земельный участок распространяется на находящиеся в границах этого участка поверхностный почвенный слой и водные объекты, находящиеся на нём растения.

Собственник земельного участка вправе использовать по своему усмотрению всё, что находится над и под поверхностью участка, если иное не предусмотрено законом о недрах, об использовании воздушного пространства, иными законами и не нарушает прав других лиц.

Он также может возводить на участке здания и сооружения, производить их перестройку или снос, разрешать строительство на своём участке другим лицам. При возникновении вопросов по поводу прав собственности на земельный участок, можно обращаться в офисы филиала Росреестра» по Пензенской области».