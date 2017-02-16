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 Четверг, 16 февраля 2017
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Состоялось расширенное заседание Совета территорий округа № 13 Железнодорожного района Пензы
Сегодня в Пензе
 

В заседании приняли участие глава администрации Железнодорожного района города Пензы Олег Денисов, председатель Совета общественности по работе с населением Геннадий Ровенский и другие официальные лица.

На встречу пришли представители организаций, учреждений микрорайона «Стрела», Пенза-4, общественности, жители округа.

Открыла встречу Нелли Шумилина, директор школы № 47, председатель Совета территорий округа № 13 Железнодорожного района города.

В ходе встречи собравшиеся подвели итоги работы Совета территорий за 2016 год, обсудили план работы на текущий период. Представители организаций, учреждений микрорайона «Стрела», Пенза-4 и Железнодорожного района доложили о проводимой работе на территории округа, проблемных вопросах и путях их решения.

Активное участие в обсуждении проблем и планов по дальнейшему развитию и созданию благоприятных условий для проживания приняли жители микрорайона.

В завершении встречи членам Совета территорий и активным жителям были вручены Благодарственные письма главы администрации Железнодорожного района города Пензы Олега Денисова и других представителей власти.

Новость: Администрация города Пензы 16 февраля 2017
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