Шестой открытый межрегиональный конкурс патриотической песни «Голос воина» пройдет в Пензе 17-18 февраля 2017 года. Более 50 участников представят свое творчество в номинациях: «Автор-исполнитель», «Исполнитель-солист», «Дуэт, ансамбль».

Открытие конкурса состоится 17 февраля 2017 года в 10.00 на базе детской музыкальной школы № 2 г. Пензы (г. Пенза, ул. Ленина, 8А). Во второй день, 18 февраля 2017 года, в 16.00, на базе Центра культуры и досуга г. Пензы (г. Пенза, ул. Ленина, 11А) состоится торжественное подведение итогов конкурса, гала-концерт лауреатов и церемония награждения.

Организаторы конкурса: Пензенское отделение Ассоциации Сотрудников Силовых структур «Воин», Центр культуры и досуга г. Пензы совместно с Союзом Молодежи Пензенской области при поддержке Министерства образования Пензенской области и Управления культуры г. Пензы.