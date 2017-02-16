В преддверии 23 февраля в Доме молодежи открылась выставка «Русский мундир». Экспозиция разнообразна - автоматы, винтовки.Есть даже гранатомёт. Значимое место в экспозиции занимают найденные после Великой отечественной войны снаряды и каски, а также множество фотографий разных лет.

«Мундиры этой выставки, фотографии – это из моей коллекции. В этой выставке принимает участие поисковый отряд Дома молодежи «Крепость», общество ветеранов «Боевое братство»,- рассказывает фотограф Олег Машин.

Живой интерес у гостей выставки вызвала коллекция воинских знаков отличия, нашивок и кокард. Кроме этого посетители могли внимательно рассмотреть форму различных родов войск со времен Первой мировой войны и до наших дней.

«Я очень рад, что здесь такая «перекличка поколений», и молодежь, дети могут воочию увидеть участников событий и узнать из первых уст их истории», - говорит депутат Законодательного собрания Пензенской области Олег Куроедов.

В завершение церемонии воинам-интернационалистам были вручены медали «За ратную доблесть» и «Ветеран боевых действий».